Под Волгоградом погибла 17-летняя пассажирка улетевшей в кювет иномарки





12 октября в Кумылженском районе Волгоградской области на территории Суляевского сельского поселения улетела в кювет иномарка. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла поздней ночью на подъездной дороге к хутору Покручинский.

- В 01:55 на автомобильной дороге недалеко от х. Покручинский Кумылженского района произошло опрокидывание автомобиля Skoda Yeti под управлением 16-летнего подростка. С места совершенного ДТП водитель скрылся, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, в результате аварии на месте от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Отметим, в настоящее время полицейские уже установили место нахождения подростка, устроившего ДТП. Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Дело взято районной прокуратурой на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области