В магазинах Волгоградской области 33 раза нарушили «трезвую субботу»

Правоохранители отчитались об итогах спецрейда за контролем выполнения запрета на продажу алкоголя в День молодежи. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в территориальных отделах были созданы специальные группы, проверившие накануне, 28 июня, работу торговых сетей в регионе.
Оказалось, что в некоторых торговых точках все-таки продавали алкоголь из-под полы. Было зафиксировано 33 подобных фактов.
В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 14.14. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, предусматривающей наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Также пресечено 5 фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Изъято более 1600 литров алкогольной продукции.
Фото V102.RU (архив)