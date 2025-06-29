РПН: под Волгоградом открылись три пляжа





Несмотря на достаточно прохладную погоду для июня погоду в Волгоградской области, все-таки лето в нашем регионе никто не отменял. По прогнозу синоптиков, жара нагрянет в регион уже буквально через неделю. И жители, спасаясь от зноя, потянутся к водоемам. Что с пляжами в Волгоградской области, каковы результаты мониторинга качества воды и почвы в местах отдыха, и когда они откроются? Эти вопросы редакция ИА «Высота 102» адресовала в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как следует из полученного ответа, организацией мест отдыха в муниципалитетах занимаются местные власти. Для открытия мест отдыха и купания необходимы санитарно-эпидемиологические заключения. На сегодняшний день такие заключения о соответствии использования водного объекта в рекреационных целях, а именно – для отдыха и купания населения, получили три хозяйствующих субъекта. В настоящее время открыты городской пляж в Волжском, а также пляжи Крит и место отдыха и купания в районе поселка Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе, обрадовали в РПН. Еще тремя хозяйствующими субъектами ведется работа по оформлению документов для получения санитарно-эпидемиологических заключений.



К слову, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с мая 2025 года проводит мониторинг качества воды и песка на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Есть хорошая новость: в водных объектах возбудители патогенных кишечных инфекций не обнаружены.



Напомним, на днях администрация Волгограда сообщила горожанам, что скоро в городе откроются благоустроенные пляжи на полуострове Сарептском и в поселке Нижнем Тракторном. Чиновники отчитались, что там уже установлены навесы от солнца, шезлонги, кабинки для переодевания, а территории огорожены и оснащены спасательными средствами. В микрорайоне Тулака планируют открыть место отдыха у воды, но без купания.



К слову, в прошлом году в Волгограде не открылся ни один официальный пляж из-за несоответствия проб воды и почвы санитарно-эпидемиологическим нормам.