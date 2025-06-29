Общество

РПН: под Волгоградом открылись три пляжа

Общество 29.06.2025 15:26
0
29.06.2025 15:26


Несмотря на достаточно прохладную погоду для июня погоду в Волгоградской области, все-таки лето в нашем регионе никто не отменял. По прогнозу синоптиков, жара нагрянет в регион уже буквально через неделю. И жители, спасаясь от зноя, потянутся к водоемам.  Что с пляжами в Волгоградской области, каковы результаты мониторинга качества воды и почвы в местах отдыха,  и когда они откроются? Эти вопросы редакция ИА «Высота 102» адресовала в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Как следует из полученного ответа, организацией мест отдыха в муниципалитетах занимаются местные власти. Для открытия мест отдыха и купания необходимы санитарно-эпидемиологические заключения. На сегодняшний день такие заключения о соответствии использования водного объекта в рекреационных целях, а именно – для отдыха и купания населения, получили три хозяйствующих субъекта. В настоящее время открыты городской пляж в Волжском, а также пляжи Крит и место отдыха и купания в районе поселка Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе, обрадовали в РПН. Еще тремя хозяйствующими субъектами ведется работа по оформлению документов для получения санитарно-эпидемиологических заключений.

К слову, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с мая 2025 года проводит мониторинг качества воды и песка на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Есть хорошая новость: в водных объектах возбудители патогенных кишечных инфекций не обнаружены.

Напомним, на днях администрация Волгограда сообщила горожанам, что скоро в городе откроются  благоустроенные пляжи на полуострове Сарептском и в поселке Нижнем Тракторном. Чиновники отчитались, что там уже установлены навесы от солнца, шезлонги, кабинки для переодевания, а территории огорожены и оснащены спасательными средствами.  В микрорайоне Тулака планируют  открыть место отдыха у воды, но без купания.

К слову, в прошлом году в Волгограде не открылся ни один официальный пляж из-за несоответствия проб воды и почвы санитарно-эпидемиологическим нормам.

Фото V02.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.06.2025 15:00
Общество 29.06.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 14:34
Общество 29.06.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 11:18
Общество 29.06.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 10:41
Общество 29.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 09:19
Общество 29.06.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 08:40
Общество 29.06.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:57
Общество 29.06.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:51
Общество 29.06.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 06:31
Общество 29.06.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2025 01:20
Общество 29.06.2025 01:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 20:20
Общество 28.06.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 18:40
Общество 28.06.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 17:10
Общество 28.06.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 14:56
Общество 28.06.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 13:59
Общество 28.06.2025 13:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
Под Волгоградом сотрудница МЧС спасла свою соседкуСмотреть фотографии
15:26
РПН: под Волгоградом открылись три пляжаСмотреть фотографии
15:00
«Вместо рыбалки будет сенокос»: фермер показал пересохшее озеро и мертвую рыбу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В магазинах Волгоградской области 33 раза нарушили «трезвую субботу»Смотреть фотографии
14:05
Кухарчук и Сутугин ушли из «Ротора»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам задолжали 4,7 млн за выполненную работуСмотреть фотографии
12:22
Зато подешевели шубы: как подорожали еда и товары в Волгоградской области за годСмотреть фотографии
11:42
Волгоградка, пропавшая в День России, скончалась в реанимацииСмотреть фотографии
11:18
Министру же можно?: «Атестаты» вручили выпускникам школы в ВолжскомСмотреть фотографии
10:41
Вид ж/д вокзала 30-х годов показали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский боец UFC Вячеслав Борщев за 55 секунд проиграл американцуСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде фирма из Воронежа обманом получила контракт на проект ремонта дома престарелыхСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде 29 июня перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
07:45
«Сирены, мигалки, дым какой-то»: очевидцы сообщили о происшествии на железной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:15
«Появляется страх смерти»: троих волгоградцев спасли в больнице №25 после укусов каракуртовСмотреть фотографии
06:57
Если вцепился намертво: инфекционист напомнила, как правильно избавиться от клеща на телеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:51
И все-таки хотелось бы лета: первая неделя июля не порадует Волгоград тепломСмотреть фотографии
06:31
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после неспокойной ночиСмотреть фотографии
01:20
План «Ковер» ввели в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:15
Водитель погибла в столкновении «Лады» и Daewoo Matiz на окраине ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде открыли памятник защищавшим Сталинград из МордовииСмотреть фотографии
19:33
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом столкновении «Лады» с иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Гостей доставят на «Всероссийский день поля – 2025» на шаттлах: расписаниеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В волгоградском ЦПКиО собрали 40-тонные «мёртвые» петли для «Русских горок»Смотреть фотографии
17:55
В Городище полицейские задержали пассажира такси, перевозившего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
«Должно же быть что-то святое?»: под Волгоградом хуторяне обвинили фермера в выпасе стада коров на кладбищеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Стафф до последнего думал, что с ним играют»: волгоградцы засняли избиение собаки во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде на отлов бродячих собак выделят ещё 2,2 млн рублейСмотреть фотографии
13:59
У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой ФНС арестовала счетаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде 85-летние женщины помогли украсть у пенсионерки 14,3 млн рублейСмотреть фотографии
 