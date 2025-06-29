Вид ж/д вокзала 30-х годов показали в Волгограде





Вид главного железнодорожного вокзала Волгограда кардинально отличается от того, каким он был почти 100 лет назад.



Самое первое здание вокзала было построено в 1870-х годах, затем несколько раз он перестраивался. Так, в конце XIX века появилось левое крыло, сделавшее здание «Г»-образным. В 30-е годы было пристроено крыло с другой стороны, а над основной частью надстроен второй этаж. Так вокзал приобрёл свой окончательный предвоенный внешний вид.



Однако в сентябре 1942 года здание было сильно разрушено, а после войны его пришлось разобрать. Вокзал в том виде, в каком мы его видим сейчас, был построен в 1954 году по проекту архитекторов А.В. Куровского и С.З. Брискина. Общая высота объекта вместе со шпилем – 67 метров. В 1959 году в башне вокзала были установлены часы, диаметр которых составляет 4 метра, а длина стрелок - 2,5 метра.



Фото Царицын.РФ, РЖД



