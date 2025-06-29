Общество

Министру же можно?: «Атестаты» вручили выпускникам школы в Волжском

Общество 29.06.2025 11:18
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29.06.2025 11:18


Волжанка возмутилась безграмотностью, которая была выставлена на всеобщее обозрение в школе №12 во время проведения выпускного вечера. На сцене была установлена заставка «Вручение аттестатов», где последнее слово было написано с одной буквой «т».

Не удивимся, если через некоторое время в волжской школе заявят, что это все – фейк или выходка искусственного интеллекта, направленная на дискредитацию русского языка.

Напомним, недавно в соцсетях завирусилось фото с автографом министра просвещения Сергея Кравцова, который он оставил в лагере «Артек», куда приезжал, чтобы поздравить лагерь со 100-летием. «С празником, дорогой Артек, с юбилеем», —авторство этого автографа приписывали федеральному чиновнику.

Данное фото вызвало шквал возмущения и обсуждения в соцсетях. А через некоторое время Кравцов объявил этот автограф фейком.

Фото Volgograd_SMI t.me

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