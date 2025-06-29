Министру же можно?: «Атестаты» вручили выпускникам школы в Волжском





Волжанка возмутилась безграмотностью, которая была выставлена на всеобщее обозрение в школе №12 во время проведения выпускного вечера. На сцене была установлена заставка «Вручение аттестатов», где последнее слово было написано с одной буквой «т».

Не удивимся, если через некоторое время в волжской школе заявят, что это все – фейк или выходка искусственного интеллекта, направленная на дискредитацию русского языка.



Напомним, недавно в соцсетях завирусилось фото с автографом министра просвещения Сергея Кравцова, который он оставил в лагере «Артек», куда приезжал, чтобы поздравить лагерь со 100-летием. «С празником, дорогой Артек, с юбилеем», —авторство этого автографа приписывали федеральному чиновнику.



Данное фото вызвало шквал возмущения и обсуждения в соцсетях. А через некоторое время Кравцов объявил этот автограф фейком.



Фото Volgograd_SMI t.me



