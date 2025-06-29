











Фермер из Ленинского района Волгоградской области показал пересохшее озеро Золотое с мертвыми обитателями водоема. Видеоролик, который выложил в социальной сети Николай Злыднев, вызвал бурное обсуждение пользователей.

— На этом месте должна быть глубина метров два с половиной. А сейчас сюда можно трактор загонять, да траву косить. Как раз сенокос будет вместо рыбалки. Во многие озера вода вообще не зашла. Где трава выросла, где деревья. Ладно бы только рыба погибла, но гибнет все - от мотыльков до ракушек. А это все взаимосвязано. А вот и первые последствия. Тут черепахи валяются, там гибриды, все неживые... Рыба либо от жары погибнет, либо зимой вымерзнет. Осенью надо будет вылавливать и в проточные водоемы выпускать…. - комментирует автор видео.



Напомним, в мае рыбаки сняли печальные последствия недостатка воды в пойме около хутора Горная Поляна Ленинского района, который привел к массовой гибели рыбы. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура начала после этого проверку. Результаты ее неизвестны.



Видео Николая Злыднева VK.com



