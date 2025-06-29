Общество

Юная волгоградская циркачка покорила китайцев на фестивале «Солнечная мечта»

Общество 29.06.2025 17:48
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29.06.2025 17:48


Николь Цвеликова, юная волгоградская циркачка, заняла первое почетное  место на фестивале «Солнечная мечта», который прошел в Китае. Как рассказала ИА «Высота 102» мама 11-летней девочки, Кристина, ее дочь отправилась в Китай в составе делегации из России из 50 человек и представляла Волгоградскую область.


Николь учится в 4-м классе школы №45 Дзержинского района Волгограда, занимается в школе искусств имени Балакирева. Но номер юной циркачки к международному конкурсу готовили артисты оригинального жанра школы «Lisova school» из Москвы - педагог Елена Милосердова и руководитель школы Таисия Лисова.

Николь покорила зрителей своим номером «Hoop energy» с обручами.


Сюжет о волгоградке попал в цикл новостей китайского телевидения. А Николь воспользовалась поездкой в Китай, чтобы пройти обучение в школе искусств Мэйлунь в рамках культурного обмена. В насыщенной программе нашлось место и для экскурсий, и для знакомства с достопримечательностями  Китая. Особенно Николь понравились парки развлечений, фруктовые сады, где она даже поучаствовала в сборе урожая,  и термальные источники. Волгоградке также удалось побывать в Пекине, посетить закрытый город Гугун, храм неба провинции Ваньфудзин и другие знаковые места Китая.


Встретили юных артистов, вернувшихся из Китая, в Шереметьево их родители с флагами и в кокошниках.

Фото предоставлено Кристиной Цвеликовой

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