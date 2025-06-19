Все марки бензина резко подорожали на волгоградских заправках

За минувшую неделю в Волгоградской области произошел заметный рост цен на автомобильное топливо. Причем подорожали все виды бензина, а также дизель.
По данным Росстата, передает V102.RU, больше всего выросли цены на АИ-92 и АИ-95. Теперь литр этих марок стоит в среднем 57,48 рубля и 63,87 рубля, что на 19 копеек больше, чем было на предыдущей неделе.
На 8 копеек выросла цена на дизельное топливо – до 68,48 рубля за литр. Подорожал и АИ-98, стоимость которого долгое время оставалась на одном уровне. Рост составил 15 копеек – до 85,25 рубля.
Фото V102.RU (архив)