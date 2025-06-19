Экономика

Доходы россиян от вкладов в этом году вырастут в 1,5 раза

Экономика 19.06.2025 12:02
0
19.06.2025 12:02


В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Такие прогнозы на ПМЭФ-2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

– По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас – скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По данным банка, в первом квартале число сберегателей увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.06.2025 13:24
Экономика 19.06.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.06.2025 08:31
Экономика 19.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 16:30
Экономика 18.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 15:13
Экономика 18.06.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 15:12
Экономика 18.06.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 14:35 Реклама
Экономика 18.06.2025 14:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 13:15
Экономика 18.06.2025 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 11:27
Экономика 18.06.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 06:01
Экономика 18.06.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2025 12:35
Экономика 17.06.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2025 06:40
Экономика 17.06.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2025 21:26
Экономика 16.06.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2025 12:54
Экономика 16.06.2025 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2025 08:20
Экономика 16.06.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2025 15:56
Экономика 14.06.2025 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
Небо над Волгоградом вновь открыли для полетовСмотреть фотографии
14:21
1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколенияСмотреть фотографии
14:20
Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
14:19
«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛАСмотреть фотографии
13:30
Силами ПВО уничтожено еще 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Рекордное подорожание моркови зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
13:05
Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатамиСмотреть фотографии
12:49
Суд приговорил к 24 годам колонии «марксовского стрелка» АкопянаСмотреть фотографии
12:19
В Городище каждый второй проверенный мигрант оказался без документовСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
11:36
В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млнСмотреть фотографии
11:04
Приглашенный на свадьбу волгоградец зарезал жениха и вонзил себе нож в шеюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгоград самолеты из Москвы, Сочи, Махачкалы и СПб прилетят с трехчасовым опозданиемСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде дачников выгоняют с уличных развалов на ярмаркиСмотреть фотографии
10:21
В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапиталаСмотреть фотографии
10:14
В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на полдня задержали вылет самолета в КалининградСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом СК вскрыл незаконную распродажу земли по цене в 16 рублей за «квадрат»Смотреть фотографии
09:16
Российский футбол получит поддержку от телекомаСмотреть фотографии
09:09
В волгоградских магазинах ищут масло предпринимателя-«призрака»Смотреть фотографии
08:45
Волгоградский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призером чемпионата мира Смотреть фотографии
08:43
Росавиация второй раз закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
08:31
Все марки бензина резко подорожали на волгоградских заправкахСмотреть фотографии
08:03
В волгоградском аэропорту задержаны три авиарейсаСмотреть фотографии
07:54
В Волгограде и области сбили семь БПЛА самолетного типаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградская облдума накормит гостей на 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
06:52
Аэропорт Волгограда из-за атаки БПЛА останавливал работу на два часаСмотреть фотографии
06:42
Массированная атака дронов отражена силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
Бастрыкин вспомнил о кавказцах, напавших на инспектора ГАИ в КотовоСмотреть фотографии
 