Доходы россиян от вкладов в этом году вырастут в 1,5 раза





В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Такие прогнозы на ПМЭФ-2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

– По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас – скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По данным банка, в первом квартале число сберегателей увеличилось более, чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.

Фото: из архива ИА «Высота 102»