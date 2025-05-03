



Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на рассмотрение законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на парламентарий, в скором времени соучастникам мошенников с банковскими картами может грозить до 6 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.

— Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства, — заявил Володин.

Благодаря данной инициативе удастся снизить количество кибермошенничеств и сократить число соучастников преступлений, которые действуют с целью незаконного заработка на преступлениях.