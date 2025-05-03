Федеральные новости

В Госдуме рассмотрят законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Федеральные новости 03.05.2025 09:47
0
03.05.2025 09:47


Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на рассмотрение законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на парламентарий, в скором времени соучастникам мошенников с банковскими картами может грозить до 6 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей. 

— Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства, — заявил Володин. 

Благодаря данной инициативе удастся снизить количество кибермошенничеств и сократить число соучастников преступлений, которые действуют с целью незаконного заработка на преступлениях. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
03.05.2025 11:32
Федеральные новости 03.05.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 18:42
Федеральные новости 30.04.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 13:44
Федеральные новости 30.04.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2025 15:24
Федеральные новости 29.04.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2025 15:36
Федеральные новости 28.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2025 13:35
Федеральные новости 28.04.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2025 14:05
Федеральные новости 27.04.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2025 08:00
Федеральные новости 27.04.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2025 14:11
Федеральные новости 26.04.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2025 13:40
Федеральные новости 23.04.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2025 06:17
Федеральные новости 23.04.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.04.2025 15:38
Федеральные новости 21.04.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2025 17:20
Федеральные новости 19.04.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.04.2025 15:08
Федеральные новости 18.04.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.04.2025 21:21
Федеральные новости 16.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:32
В Новосибирске заключенные слепили копию статуи «Родина-мать‎»Смотреть фотографии
12:03
На юге Волгограда вспыхнул пожар вблизи частного сектораСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области найдены мёртвыми двое пропавших жителейСмотреть фотографии
11:32
На сотрудников органов профилактики возбуждено дело после гибели подростков в КалмыкииСмотреть фотографии
10:45
«Детей несли на плечах спасатели»: волгоградцев 1 мая спасали из ловушки большой водыСмотреть фотографии
10:10
Волгоградским дачникам грозит срок за выращивание кактусов и грибовСмотреть фотографии
09:47
В Госдуме рассмотрят законопроект об уголовной ответственности для дропперовСмотреть фотографии
09:18
Крупный пожар вспыхнул в автосервисе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Полсотни деревьев сакуры высадят в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:35
В России мошенники научились подделывать штрафы за нарушения ПДДСмотреть фотографии
08:33
Труп неизвестного мужчины нашли волгоградцы в ВДСКСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде и области второй месяц ищут пропавшего темноволосого мужчинуСмотреть фотографии
07:17
Мэр Донецка Кулемзин отправился на майские в город-герой ВолгоградСмотреть фотографии
07:00
До +27 потеплеет в Волгограде после первых майских выходныхСмотреть фотографии
21:18
Предвестник авиашоу? Самолет с георгиевской лентой пролетел над ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:09
В Волгограде сняли на видео колонну военной техники на площади Павших борцовСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
Имущество сбежавшего в Турцию осужденного владельца «Дианы тур» выставлено на торгиСмотреть фотографии
17:57
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в ГородищеСмотреть фотографии
17:18
Удиравшая от полиции на Ford пьяная волгоградка врезалась в зданиеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
На севере Волгограда вспыхнула квартира в 62-летнем жилом домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
«За забором всё красиво, но…»: недоступные для людей ФАПы нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Площадь Героев Сталинграда откроют в ЛНР к 9 МаяСмотреть фотографии
13:41
Политика «беспамятства»: Сталинградскую битву в Молдавии назвали «катастрофой» в учебнике историиСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде грузовик завалился на трамвайные путиСмотреть фотографии
12:00
«Груза в катафалке не было»: стали известны подробности смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгограде скончался пострадавший в ДТП водитель катафалкаСмотреть фотографии
11:10
Андрей Бочаров приехал 2 мая в ЛНРСмотреть фотографии
10:55
В Волжском племянник тайно оформил на дядю микрозаймСмотреть фотографии
10:31
На «Красном октябре» прошла Неделя безопасности трудаСмотреть фотографии
 