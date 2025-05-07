



Сегодня, 7 мая, в городе Котово Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «‎Лада Приора». Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, в результате наезда на линию электропередачи пассажирка легковушки скончалась на месте.





По предварительным данным, водитель автомобиля напротив дома №45 по улице Дачная не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на ЛЭП. После столкновения автомобиль опрокинулся.

Водитель был доставлен в местную ЦРБ. По факту аварии проводится проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области