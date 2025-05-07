В Волгограде за 900 миллионов продают землю под гипермаркетом Selgros

За 900 миллионов рублей выставлена на продажу территория гипермаркета Selgros, который опустел весной этого года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на интернет-сервис объявлений, где размещено ценовое предложение, на торги выставлен земельный участок площадью 5,31 га, расположенный на ул. Маршала Еременко, 49 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

По этому адресу располагается гипермаркет Selgros, о закрытии которого стало известно в марте 2025 года. В январе сообщалось, что сеть гипермаркетов в России Selgros сменила собственников. Было объявлено, что популярную торговую сеть ожидает новый этап развития. Однако гипермаркет в Волгограде вскоре опустел, а потом и вовсе закрылся.

- В перспективной локации в продаже земельный участок площадью более 5 Га , категория: земли населенных пунктов, ври: для размещения объектов торговли. Доп.информация по запросу, - указано в объявлении, которое было опубликовано еще 18 апреля этого года.





Стоимость земли 900 миллионов - это 1 694 277 рублей за сотку.