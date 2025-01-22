Волгоградцев шокировал опустевший Selgros

Общество 22.01.2025 20:32
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22.01.2025 20:32
Волгоградцев поразили пустые полки в гипермаркете Selgros. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, которые делали покупки в этой торговой сети, сегодня здесь практически нечего купить. А сотни метров пустых стеллажей напоминают заброшенный склад.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о смене владельца сети гипермаркетов Selgros в России. Вместо компании MCCR Beteiligungs GmbH в декабре прошлого года собственником стало ООО «АРОСА-Логистика». В свою очередь новый владелец привлек инвестора – ООО «Бумеранг Капитал» - для дальнейшего развития группы.
Ранее информагентство направляло запрос новому собственнику с просьбой пояснить, не планируется ли закрытие гипермаркета в Волгограде. Ответ пока не получен.
Фото V102.RU
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