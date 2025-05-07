Происшествия

В Волгограде годовалую девочку в лифте новостройки поразило током

Происшествия 07.05.2025 12:00
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07.05.2025 12:00


6 мая в Советском районе Волгограда годовалая девочка пострадала в лифте многоквартирного дома. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось во второй половине дня в новостройке по ул. Петровского. Несовершеннолетней потребовалась госпитализация.

По информации экстренных служб, на момент госпитализации пострадавшей был поставлен предварительный диагноз «электротравма». Током девочку поразило, когда она случайно дотронулась до кнопки управления лифтом.

Госпитализацию ребенка редакции подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Несовершеннолетняя доставлена в ГУЗ «ДКБ № 8».

- Ребенок находится в кардиологическом отделении, состояние удовлетворительное. Продолжает лечение под наблюдением врачей, - подчеркнули в пресс-службе облкомздрава.

Отметим, многоквартирный дом, введённый в эксплуатацию несколько месяцев назад, обслуживает управляющая компания «ТЭРА». Журналисты обратились в организацию, однако директор УК отказалась от общения и, не выслушав вопрос, предложила обращаться к ней с официальным запросом. Напомним, что согласно статье 39 закона «О средствах массовой информации», запрос редакции возможен как в устной, так и в письменной форме.  

Фото из архива ИА "Высота 102"

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