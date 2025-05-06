Экономика

Волгоградцев предупредили о старте горячего «турсезона» у мошенников

Экономика 06.05.2025 15:08
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06.05.2025 15:08

Сезонный рост случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов, отмечается экспертами в майские праздники. По сообщению ВТБ, аферисты используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.

Традиционно в майские праздники большинство волгоградцев начинают планировать свои поездки. Мошенники пользуются этим и уже создают фейковые сайты известных авиакомпаний и билетных маркетплейсов, активно продвигая их в Интернете. Туристов заманивают предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры, а доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и информацию банковских карт для оформления покупки. В результате без особых усилий злоумышленники получают оплату, и даже отправляют подтверждение о покупке. Чаще всего обман вскрывается уже в аэропорту или на вокзале, где пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Специалисты рекомендуют с недоверием относиться к предложениям с низкими ценами на авиабилеты и турпутевки.

Кроме того, должны насторожить:

• Неофициальные источники. Например, ссылки из писем или сообщений из мессенджеров.

• Срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы заставить жертву принять решение быстро.

— Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более «актуальными» у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует, — говорит вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. — Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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