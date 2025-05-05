В центре Волгограда девушка на BMW сбила женщину





В Центральном районе Волгограда на опасном переходе на пересечении улиц 7-я Гвардейская и Советская очередной пешеход попал под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел днем 5 мая.





Водитель иномарки не пропустила женщину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и на внушительной скорости протаранила ее.

В результате пострадавшая не смогла подняться самостоятельно – с места происшествия ее госпитализировали медики.

Видео: Жесть Волгограда / t.me