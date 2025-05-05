Банк РФ зафиксировал охлаждение на рынке труда Волгоградской области

Дефицит кадров в Волгоградской области продолжает оставаться одной из главных проблем на рынке труда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад Банка РФ «Реальная экономика», в Волгоградской области рынок труда демонстрирует признаки охлаждения. По данным hh.ru, число вакансий сократилось на 21% в марте 2025 года, тогда как активность соискателей выросла на 43%.

Бизнес реагирует на кадровый дефицит, привлекая работников из других регионов и стран. Например, крупное текстильное предприятие Волгоградской области организовало набор сотрудников из Южно-Тихоокеанского региона. При этом компании переходят к более сдержанным формам мотивации сотрудников, отдавая предпочтение расширению социальных пакетов, а не росту зарплат, подчеркивается в документе.

Как следует из доклада, в регионе в начале 2025 года индикатор бизнес-климата рос более сдержанно, чем в конце 2024, особенно в обрабатывающей промышленности. В то же время в сельском хозяйстве, торговле и услугах отмечено восстановление деловой активности, а в строительстве и логистике — некоторое снижение.

Фото V102.RU (архив)

