Общество

«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассников

Общество 28.08.2025 16:51 Реклама
0
28.08.2025 16:51 Реклама


В преддверии Дня знаний на металлургическом заводе состоялось традиционное мероприятие для детей заводчан. Для 150 ребят подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и подарки – первые школьные рюкзаки и наборы для учебы.
Праздник включал в себя работу различных интерактивных площадок – мастер-классов, игровых зон, активностей с аниматорами. Особый интерес у юных зрителей вызвала сказочная шоу-программа.
Вместе с будущими первоклассниками активное участие в мероприятии принимали и их родители – помогали с творческими заданиями, поддерживали во время выступлений.
– Наши дети сегодня много улыбались и смеялись – это значит, что праздник удался. Благодарю завод за такое чудесное мероприятие, а также за полезные подарки. Радует, что предприятие поддерживает семьи с детьми, например, помогая подготовиться к первому школьному году, – рассказала сотрудница предприятия Анжела Страдина.
С приветственным словом к детям заводчан обратился генеральный директор Александр Жуков:
– Совсем скоро наших первоклассников ждет волнующее и радостное событие – первый школьный звонок. Перед каждым откроется удивительный мир знаний. Уверен, у вас все получится, в том числе благодаря поддержке родителей, учителей и одноклассников. А мы со своей стороны поможем с полезным и интересным досугом – отправим в детский лагерь или в санаторий с родителями, пригласим на культурные и спортивные мероприятия для всей семьи.
Кульминацией праздника стало вручение подарков – каждый ребенок получил свой первый школьный рюкзак и канцелярский набор, в котором собрано все необходимое для учебы.
Подарки подготовлены и для первоклассников Золотаревской средней школы, с которой металлургический завод связывает многолетняя дружба. Традиционно в День знаний представители предприятия посещают образовательное учреждение и поздравляют учащихся.
Фото: «Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTSTsCEVde

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.08.2025 13:16
Общество 28.08.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 12:31
Общество 28.08.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 11:35
Общество 28.08.2025 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:58
Общество 28.08.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:36
Общество 28.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:46
Общество 28.08.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:26
Общество 28.08.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:48
Общество 28.08.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:20
Общество 28.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:00
Общество 28.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 06:17
Общество 28.08.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 05:51
Общество 28.08.2025 05:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 22:46
Общество 27.08.2025 22:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 20:58
Общество 27.08.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 19:53
Общество 27.08.2025 19:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
 