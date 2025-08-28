Общество 28.08.2025 16:51 Реклама
В преддверии Дня знаний на металлургическом заводе состоялось традиционное мероприятие для детей заводчан. Для 150 ребят подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и подарки – первые школьные рюкзаки и наборы для учебы.
Праздник включал в себя работу различных интерактивных площадок – мастер-классов, игровых зон, активностей с аниматорами. Особый интерес у юных зрителей вызвала сказочная шоу-программа.
Вместе с будущими первоклассниками активное участие в мероприятии принимали и их родители – помогали с творческими заданиями, поддерживали во время выступлений.
– Наши дети сегодня много улыбались и смеялись – это значит, что праздник удался. Благодарю завод за такое чудесное мероприятие, а также за полезные подарки. Радует, что предприятие поддерживает семьи с детьми, например, помогая подготовиться к первому школьному году, – рассказала сотрудница предприятия Анжела Страдина.
С приветственным словом к детям заводчан обратился генеральный директор Александр Жуков:
– Совсем скоро наших первоклассников ждет волнующее и радостное событие – первый школьный звонок. Перед каждым откроется удивительный мир знаний. Уверен, у вас все получится, в том числе благодаря поддержке родителей, учителей и одноклассников. А мы со своей стороны поможем с полезным и интересным досугом – отправим в детский лагерь или в санаторий с родителями, пригласим на культурные и спортивные мероприятия для всей семьи.
Кульминацией праздника стало вручение подарков – каждый ребенок получил свой первый школьный рюкзак и канцелярский набор, в котором собрано все необходимое для учебы.
Подарки подготовлены и для первоклассников Золотаревской средней школы, с которой металлургический завод связывает многолетняя дружба. Традиционно в День знаний представители предприятия посещают образовательное учреждение и поздравляют учащихся.
Фото: «Красный октябрь».
