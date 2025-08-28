



Момент смертельного дорожно-транспортного происшествия в городе Михайловке Волгоградской области, в результате которого скончался водитель электросамоката, заснял видеорегистратор в одном из автомобилей.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ДТП произошло 28 августа в 10.00 час. на пересечении ул. Коммуны и ул. Гоголя в городе Михайловке с участием автомобиля Renault Logan. Водитель электросамоката скончался на месте происшествия до приезда врачей.





Судя по опубликованным видеокадрам, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Renault Logan поворачивал налево с главной дороги. Водитель электросамоката двигался в этот момент по проезжей части на разрешающий сигнал светофора. От сильного удара мужчину подкинуло в воздух, после чего он с силой ударился об асфальт.

Видео: телеграм-канал Михайловка онлайн