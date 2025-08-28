Происшествия

В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. Горького

28 августа в Волжском на территории 102-го квартала произошло жуткое ДТП. В утренний час пик на перекрёстке ул. Горького и ул. Ленинградской автомобиль Renault сбил мать с маленьким ребёнком, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Леденящие кадры засняли камеры уличного видеонаблюдения.



Судя по видео, водитель не пропустил пешеходов, а мать до последнего надеялась, что автомобиль остановится. В результате легковушка на полном ходу снесла обоих. Основной удар пришёлся на ребёнка, который шёл немного впереди матери. Из-за низкого роста машина врезалась бампером прямиком в голову несовершеннолетнего. От удара кроху отбросило на несколько метров вперёд. Мать же откинуло в сторону.

Водитель Renault вместе с пассажиром тут же выскочили на дорогу, один из мужчин подбежал к женщине, второй взял на руки и попытался перенести обездвиженного ребёнка к одной из остановившихся машин.

Отметим, на место ДТП оперативно прибыли две кареты скорой помощи. Редакция уточняет в правоохранительных органах и региональном комитете здравоохранения информацию об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших.

Фото и видео: POWERNET

