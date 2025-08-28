



В Волгограде полностью заменили тепловые сети на территории бывшей городской больницы №3 на улице Советской. Медицинский комплекс, который является объектом культурного наследия, был построен более 70 лет назад. За годы эксплуатации инженерные сети предельно износились и нуждались в реконструкции. Совсем скоро в этих зданиях разместятся новые медицинское и образовательное подразделения ВолгГМУ. Сейчас объект реконструируют, а затем начнутся работы по благоустройству.

– На территории медицинского комплекса заменили более 400 метров трубопровода диаметром от 250 до 500 мм. Сейчас ведутся сварочные работы для соединения всех участков и подключения к основной магистрали. Ее обновили семь лет назад, тогда на Советской заменили около 8 километров трубопровода, – сообщили в «Концессии теплоснабжения».

К этой же тепловой магистрали подключен и другой значимый социальный объект по соседству, на Советской, 38 – училище олимпийского резерва, а также 11 многоквартирных домов, одно лечебное, два учебных заведения и два детских сада. Принято решение обновить и этот участок, чтобы повысить надёжность теплоснабжения целого жилого массива. После завершения работ территорию благоустроят и восстановят асфальтобетонное покрытие на проезжей части.