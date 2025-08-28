Общество

Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дороги

28.08.2025 13:16
В Дубовском районе Волгоградской области прокуратура вступилась за жителей хутора Челюскинец. Сельчане вынуждены были годами, рискуя жизнью, добираться до населённого пункта по разбитой дороге.

- Отдельные участки автомобильной дороги, идущей от ФАД Р-228 до х. Челюскинец Дубовского района Волгоградской области, имели колейность, многочисленные дефекты в виде ям и выбоин. По итогам надзорной проверки прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на районную администрацию привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа, - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, суд, рассмотрев материалы, требования надзорного органа полностью поддержал. Иск был удовлетворён. По информации прокуратуры, чиновники не стали откладывать его исполнение в долгий ящик, сразу же нашли нужные средства и уже уложили новый асфальт.

Фото: прокуратура Волгоградской области

