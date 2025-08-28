



В полиции и облздраве рассказали подробности об аварии на перекрёстке ул. Горького и ул. Ленинградская в Волжском. По информации Госавтоинспекции, мать и ребёнок, угодившие под колёса иномарки, выжили.

- 28 августа 2025 года в 07:35 водитель, управляя автомобилем Renault Logan, на пересечении улиц Горького-Ленинградская совершил наезд на 41-летнюю и 4-летнего пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате наезда пострадавшие были доставлены в больницу.

- Ребенок 2021 г.р. доставлен в нейрохирургическое отделение больницы №7. Женщина после осмотра в больнице от госпитализации отказалась, - подчеркнули в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Отметим, по информации медиков мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото: POWERNET