Происшествия

Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчика

Происшествия 28.08.2025 16:35
0
28.08.2025 16:35


В полиции и облздраве рассказали подробности об аварии на перекрёстке ул. Горького и ул. Ленинградская в Волжском. По информации Госавтоинспекции, мать и ребёнок, угодившие под колёса иномарки, выжили.

- 28 августа 2025 года в 07:35 водитель, управляя автомобилем Renault Logan, на пересечении улиц Горького-Ленинградская совершил наезд на 41-летнюю и 4-летнего пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате наезда пострадавшие были доставлены в больницу.

- Ребенок 2021 г.р. доставлен в нейрохирургическое отделение больницы №7. Женщина после осмотра в больнице от госпитализации отказалась, - подчеркнули в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Отметим, по информации медиков мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото: POWERNET

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2025 17:55
Происшествия 28.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:53
Происшествия 28.08.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:42
Происшествия 28.08.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:20
Происшествия 28.08.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 14:39
Происшествия 28.08.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 12:05
Происшествия 28.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 07:28
Происшествия 28.08.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:41
Происшествия 28.08.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:27
Происшествия 28.08.2025 05:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 20:26
Происшествия 27.08.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 15:45
Происшествия 27.08.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 11:21
Происшествия 27.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 08:58
Происшествия 27.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 20:01
Происшествия 26.08.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 18:44
Происшествия 26.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 