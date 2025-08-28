Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах Волгограда

Минпросвещения РФ опубликовало перечень песен, которые будут разучивать школьники всей страны, в том числе и Волгоградской области, на уроках музыки. Официально документ, в котором перечислены произведения, носит название «Перечень патриотических песен для изучения в рамках учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях». Список из 37 наименований был опубликован 28 августа.
В перечень вошли композиции, которые создавались в разные периоды истории нашей страны, в том числе и песни современных авторов. В списке, сообщает ИА «Высота 102», есть, например, произведения, которые исполняют Олег Газманов, Денис Майданов и Сергей Трофимов. Замыкает список SHAMAN.
Выглядит перечень следующим образом:
1. П. Аедоницкий, И. Шаферан – Красно солнышко
2. Д. Тухманов, В. Харитонов –День Победы
3. А. Арутюнов, В. Семернин – Победа
4. О. Газманов – Офицеры
5. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Ты - моя надежда, ты - моя отрада
6. И. Матвиенко, М. Андреев – А река течёт
7. К. Молчанов, М. Львовский – Вот солдаты идут
8. А. Журбин, В. Аксёнов и П. Синявский – Ах, эти тучи в голубом
9. И. Матвиенко, А. Шаганов – Многая лета русской земле
10. Д. Тухманов, В. Харитонов – Как прекрасен этот мир
11. Д. Тухманов, Р. Рождественский – Родина моя
12. И. Дунаевский, М. Лисянский – Моя Москва
13. С. Трофимов – Родина
14. Е. Атрашкевич, В. Жукович – Эхо Победы
15. И. Матвиенко, А. Шаганов – Конь
16. Д. Тухманов, М. Ножкин – Россия
17. В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов – Бессмертный полк
18. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Песня о Матери-планете
19. Д. Майданов – Флаг моего государства
20. Е. Подгайц, А.С. Пушкин. – Москва... как много в этом звуке
21. О. Газманов – Вперёд, Россия
22. К. Томилин, С. Минаков – Письмо солдату
23. С. Смирнов – Сохрани планету, человек
24. В. Беляев, Е. Крылова –Ты со мной, моя Русь
25. Э. Ханок, И. Резник – Служить России
26. А. Киселев, К. Чибисов – У подножья обелиска
27. А. Жаров, С. Михалков – Медали-ордена
28. В. Беляев, А. Капустин – День девятого мая
29. В. Голиков, В. Семернин – Мир зелёный
30. В. Голиков, К. Аносова – Мелодия Победы
31. О. Шаумаров, В. Ильичёв – Моя страна
32. Э. Колмановский, Е. Евтушенко – Хотят ли русские войны
33. О. Хромушин, М. Садовский – Несовместимы дети и война
34. И. Дунаевский, М. Матусовский – Летите, голуби
35. Д. Майданов – Россия
36. О. Газманов – Бессмертный полк
37. SHAMAN – Моя Россия
По данным Минпросвещения, утверждали список: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор института им. Щукина Евгений Князев, ректора академии Гнесиных Александр Рыжинский и другие. Как уточняют в министерстве, документ направлен в регионы России.