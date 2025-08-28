Общество

Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах Волгограда

Общество 28.08.2025 19:01
0
28.08.2025 19:01


Минпросвещения РФ опубликовало перечень песен, которые будут разучивать школьники всей страны, в том числе и Волгоградской области, на уроках музыки. Официально документ, в котором перечислены произведения, носит название «Перечень патриотических песен для изучения в рамках учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях». Список  из 37 наименований был опубликован 28 августа. 

В перечень вошли композиции, которые создавались в разные периоды истории нашей страны, в том числе и песни современных авторов. В списке, сообщает ИА «Высота 102», есть, например, произведения, которые исполняют Олег Газманов, Денис Майданов и Сергей Трофимов. Замыкает список SHAMAN.

Выглядит перечень следующим образом: 

1. П. Аедоницкий, И. Шаферан – Красно солнышко

2. Д. Тухманов, В. Харитонов –День Победы

3. А. Арутюнов, В. Семернин – Победа

4. О. Газманов – Офицеры

5. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Ты - моя надежда, ты - моя отрада

6. И. Матвиенко, М. Андреев – А река течёт

7. К. Молчанов, М. Львовский – Вот солдаты идут

8. А. Журбин, В. Аксёнов и П. Синявский – Ах, эти тучи в голубом

9. И. Матвиенко, А. Шаганов – Многая лета русской земле

10. Д. Тухманов, В. Харитонов – Как прекрасен этот мир

11. Д. Тухманов, Р. Рождественский – Родина моя

12. И. Дунаевский, М. Лисянский – Моя Москва

13. С. Трофимов – Родина

14. Е. Атрашкевич, В. Жукович – Эхо Победы

15. И. Матвиенко, А. Шаганов – Конь

16. Д. Тухманов, М. Ножкин – Россия

17. В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов – Бессмертный полк

18. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Песня о Матери-планете

19. Д. Майданов – Флаг моего государства

20. Е. Подгайц, А.С. Пушкин. – Москва... как много в этом звуке

21. О. Газманов – Вперёд, Россия

22. К. Томилин, С. Минаков – Письмо солдату

23. С. Смирнов – Сохрани планету, человек

24. В. Беляев, Е. Крылова –Ты со мной, моя Русь

25. Э. Ханок, И. Резник – Служить России

26. А. Киселев, К. Чибисов – У подножья обелиска

27. А. Жаров, С. Михалков – Медали-ордена

28. В. Беляев, А. Капустин – День девятого мая

29. В. Голиков, В. Семернин – Мир зелёный

30. В. Голиков, К. Аносова – Мелодия Победы

31. О. Шаумаров, В. Ильичёв – Моя страна

32. Э. Колмановский, Е. Евтушенко – Хотят ли русские войны

33. О. Хромушин, М. Садовский – Несовместимы дети и война

34. И. Дунаевский, М. Матусовский – Летите, голуби

35. Д. Майданов – Россия

36. О. Газманов – Бессмертный полк

37. SHAMAN – Моя Россия

По данным Минпросвещения, утверждали список: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков,  ректор института им. Щукина Евгений Князев, ректора академии Гнесиных Александр Рыжинский и другие. Как уточняют в министерстве, документ направлен в регионы России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.08.2025 19:49
Общество 28.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:24
Общество 28.08.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:42
Общество 28.08.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:13
Общество 28.08.2025 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:08
Общество 28.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 16:51 Реклама
Общество 28.08.2025 16:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 13:16
Общество 28.08.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 12:31
Общество 28.08.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 11:35
Общество 28.08.2025 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:58
Общество 28.08.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:36
Общество 28.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:46
Общество 28.08.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:26
Общество 28.08.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:48
Общество 28.08.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:20
Общество 28.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским дачникам назначили дополнительный пригородный поездСмотреть фотографии
19:01
Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:42
«Бабулек жалко»: стариков в отдаленном хуторе Волгоградской области напугали отказом от них соцработниковСмотреть фотографии
18:13
Новая дымовая труба появилась на одной из старейших котельных ВолгоградаСмотреть фотографии
18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
 