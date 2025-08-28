Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах Волгограда





Минпросвещения РФ опубликовало перечень песен, которые будут разучивать школьники всей страны, в том числе и Волгоградской области, на уроках музыки. Официально документ, в котором перечислены произведения, носит название «Перечень патриотических песен для изучения в рамках учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях». Список из 37 наименований был опубликован 28 августа.

В перечень вошли композиции, которые создавались в разные периоды истории нашей страны, в том числе и песни современных авторов. В списке, сообщает ИА «Высота 102», есть, например, произведения, которые исполняют Олег Газманов, Денис Майданов и Сергей Трофимов. Замыкает список SHAMAN.

Выглядит перечень следующим образом:

1. П. Аедоницкий, И. Шаферан – Красно солнышко

2. Д. Тухманов, В. Харитонов –День Победы

3. А. Арутюнов, В. Семернин – Победа

4. О. Газманов – Офицеры

5. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Ты - моя надежда, ты - моя отрада

6. И. Матвиенко, М. Андреев – А река течёт

7. К. Молчанов, М. Львовский – Вот солдаты идут

8. А. Журбин, В. Аксёнов и П. Синявский – Ах, эти тучи в голубом

9. И. Матвиенко, А. Шаганов – Многая лета русской земле

10. Д. Тухманов, В. Харитонов – Как прекрасен этот мир

11. Д. Тухманов, Р. Рождественский – Родина моя

12. И. Дунаевский, М. Лисянский – Моя Москва

13. С. Трофимов – Родина

14. Е. Атрашкевич, В. Жукович – Эхо Победы

15. И. Матвиенко, А. Шаганов – Конь

16. Д. Тухманов, М. Ножкин – Россия

17. В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов – Бессмертный полк

18. А. Пахмутова, Н. Добронравов – Песня о Матери-планете

19. Д. Майданов – Флаг моего государства

20. Е. Подгайц, А.С. Пушкин. – Москва... как много в этом звуке

21. О. Газманов – Вперёд, Россия

22. К. Томилин, С. Минаков – Письмо солдату

23. С. Смирнов – Сохрани планету, человек

24. В. Беляев, Е. Крылова –Ты со мной, моя Русь

25. Э. Ханок, И. Резник – Служить России

26. А. Киселев, К. Чибисов – У подножья обелиска

27. А. Жаров, С. Михалков – Медали-ордена

28. В. Беляев, А. Капустин – День девятого мая

29. В. Голиков, В. Семернин – Мир зелёный

30. В. Голиков, К. Аносова – Мелодия Победы

31. О. Шаумаров, В. Ильичёв – Моя страна

32. Э. Колмановский, Е. Евтушенко – Хотят ли русские войны

33. О. Хромушин, М. Садовский – Несовместимы дети и война

34. И. Дунаевский, М. Матусовский – Летите, голуби

35. Д. Майданов – Россия

36. О. Газманов – Бессмертный полк

37. SHAMAN – Моя Россия

По данным Минпросвещения, утверждали список: дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор института им. Щукина Евгений Князев, ректора академии Гнесиных Александр Рыжинский и другие. Как уточняют в министерстве, документ направлен в регионы России.