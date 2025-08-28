Новая дымовая труба появилась на одной из старейших котельных Волгограда





Сегодня, 28 августа, в Тракторозаводском районе Волгограда специалисты подрядной организации завершили монтаж 40-метровой конструкции на котельной №849.

Шесть секций трубы из высокоуглеродистой стали собирали на протяжении недели. Теперь конструкцию укрепят сварочными швами. В июле такие же работы «Концессии» провели на котельной квартала 82 в Ворошиловском районе. Там новую дымовую трубу установили взамен старой, отслужившей 51 год.

Теперь на котельной 849 все три трубы – новые. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезоны на объекте активно ведутся и другие работы.

– На котле №1 полностью меняем экранную и конвективную часть, а также обмуровку, всё старое демонтировали. На котле №2 меняем дымовую трубу, а котёл №3 летом отвечает за горячую воду потребителям. Сейчас идёт переврезка, поскольку разводку от котлов к насосам тоже заменили: вся обвязка новая, все трубы и задвижки, – рассказал начальник участка теплоснабжения и газового хозяйства энергорайона №1 Алексей Коваленко.





Отметим, котельная №849 работает в Волгограде уже 61 год. Она обеспечивает теплом и горячей водой почти 52 тысячи жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, а еще 19 объектов здравоохранения, 15 школьных и дошкольных учебных заведений. За последние годы на ней заменили все котлоагрегаты, насосную станцию рециркуляции, сетевые насосы, оборудование химводоподготовки, смонтировали узел коммерческого учета газа, а еще реконструировали системы электроснабжения. Появилась на котельной и автоматизированная система фильтрации производственной воды, на тот момент не имеющая аналогов в Волгограде. Кроме того, заменили и протяженный участок теплотрассы, подающий ресурс от котельной в два района города.