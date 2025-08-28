В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театра





27 августа в Ворошиловском районе Волгограда иномарка сбила пешехода. Авария произошла около полудня на перекрёстке у Казачьего театра. Момент ДТП засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 11:15 водитель, управляя автомобилем Hyundai, на пересечении ул. Академическая и ул. Рабоче-Крестьянская совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, кроссовер на большой скорости выруливал с ул. Академической на основную дорогу. Пересекая проезжую часть, водитель почему-то не сбросил скорость даже тогда, когда очевидна была угроза столкновения с пешеходом.

Отметим, в результате аварии женщина-пешеход была травмирована. Её госпитализировала прибывшая на место карета скорой помощи.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области