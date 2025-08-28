В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»

58-летний житель Волгограда осужден за покушение на хищение имущества в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, к мужчине обратился знакомый с просьбой переквалифицировать уголовное дело, возбужденное на его приятелей. Фигурант заверил, что у него есть хорошие связи среди должностных лиц, так как он оказывает услуги переводчика по запросам правоохранителей и судов.
Для решения вопроса он потребовал 4 миллиона рублей. Оказалось, что эти деньги он и не собирался никому передавать, а планировал оставить их себе.
Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в момент, когда ему передавали вторую часть денег.
Свою вину в преступлении волгоградец признал полностью. Тракторозаводский районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.