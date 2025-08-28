Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклиста

В Еланском районе Волгоградской области суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, устроившему 25 августа пьяное ралли по селу Матышево. Как ранее сообщала редакция, в результате мужчина без водительских прав, не справился с управлением мотоциклом и влетел в железобетонный столб ЛЭП.

- Малолетний пассажир, находящийся в мотоколяске мотоцикла без защитного мотошлема, получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга, множественных ссадин верхних конечностей, передней поверхности брюшной и грудной клетки, от которых скончался на месте ДТП, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Примечательно, сам виновник аварии вместе с женой, находящейся также на пассажирском сидении, выжили.

СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель человека.

Отметим, по ходатайству следствия Еланский районный суд отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца. Постановление может быть обжаловано.