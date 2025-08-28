Происшествия

Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклиста

Происшествия 28.08.2025 17:55
0
28.08.2025 17:55


В Еланском районе Волгоградской области суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, устроившему 25 августа пьяное ралли по селу Матышево. Как ранее сообщала редакция, в результате мужчина без водительских прав, не справился с управлением мотоциклом и влетел в железобетонный столб ЛЭП.

- Малолетний пассажир, находящийся в мотоколяске мотоцикла без защитного мотошлема, получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга, множественных ссадин верхних конечностей, передней поверхности брюшной и грудной клетки, от которых скончался на месте ДТП, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Примечательно, сам виновник аварии вместе с женой, находящейся также на пассажирском сидении, выжили.

СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель человека.

Отметим, по ходатайству следствия Еланский районный суд отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца. Постановление может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2025 16:35
Происшествия 28.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:53
Происшествия 28.08.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:42
Происшествия 28.08.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:20
Происшествия 28.08.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 14:39
Происшествия 28.08.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 12:05
Происшествия 28.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 07:28
Происшествия 28.08.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:41
Происшествия 28.08.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:27
Происшествия 28.08.2025 05:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 20:26
Происшествия 27.08.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 15:45
Происшествия 27.08.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 11:21
Происшествия 27.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 08:58
Происшествия 27.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 20:01
Происшествия 26.08.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 18:44
Происшествия 26.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 