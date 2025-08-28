Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчика





28 августа в Михайловке Волгоградской области очевидцы сообщили о жуткой аварии на перекрёстке у магазина «Пятёрочка» в микрорайоне Сахалин. По информации очевидцев, утром идущий на поворот автомобиль Renault сбил на пешеходном переходе мужчину на электросамокате. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.

Судя по опубликованным кадрам, на место оперативно прибыли медики, однако пострадавший уже скончался.

Отметим, сейчас на перекрёстке работают правоохранительные органы. Редакция уточняет информацию об обстоятельствах аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Online34 | Михайловка / t.me