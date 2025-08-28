Происшествия

Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчика

Происшествия 28.08.2025 12:05
0
28.08.2025 12:05


28 августа в Михайловке Волгоградской области очевидцы сообщили о жуткой аварии на перекрёстке у магазина «Пятёрочка» в микрорайоне Сахалин. По информации очевидцев, утром идущий на поворот автомобиль Renault сбил на пешеходном переходе мужчину на электросамокате. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео.

Судя по опубликованным кадрам, на место оперативно прибыли медики, однако пострадавший уже скончался.

Отметим, сейчас на перекрёстке работают правоохранительные органы. Редакция уточняет информацию об обстоятельствах аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Online34 | Михайловка / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2025 07:28
Происшествия 28.08.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:41
Происшествия 28.08.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:27
Происшествия 28.08.2025 05:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 20:26
Происшествия 27.08.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 15:45
Происшествия 27.08.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 11:21
Происшествия 27.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 08:58
Происшествия 27.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 20:01
Происшествия 26.08.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 18:44
Происшествия 26.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 15:16
Происшествия 26.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 16:27
Происшествия 25.08.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 15:36
Происшествия 25.08.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 14:23
Происшествия 25.08.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 11:04
Происшествия 25.08.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 10:29
Происшествия 25.08.2025 10:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
10:09
80% абонентов «Ростелекома» Волгоградской области управляют услугами связи самостоятельноСмотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
05:51
Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:41
В РЖД предупредили о задержке поездов из-за атаки на станцию в Петров ВалеСмотреть фотографии
05:27
Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:46
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда план «Ковёр» на фоне атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом суд рассмотрит дело о чадящем заводеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде прокуратура уличила инспектора ГАИ в служебном подлогеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
В Николаевске пламя охватило 1 га у берега Волги: на месте работают спасателиСмотреть фотографии
19:53
«В шоке до сих пор»: волгоградцы засняли пробравшегося в дачный дом скорпионаСмотреть фотографии
19:12
Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору РогачиСмотреть фотографии
18:33
Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомогоСмотреть фотографии
18:04
«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление частиСмотреть фотографии
17:49
Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депоСмотреть фотографии
 