5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской области

Волгоградские аграрии выполнили поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны и досрочно собрали 5,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом уборочная страда в области еще продолжается. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил сегодня, 28 августа, в ходе рабочей поездки в компанию «Сады Придонья».
Глава региона поблагодарил аграриев за выполненную работу по решению задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, обозначенную Президентом.
В настоящее время в регионе, помимо зерновых, собирают и другие культуры. Уже отправились в закрома и хранилища 81 тыс. тонн масличных, 121 тыс. тонн овощей, а также 17 тыс. тонн плодов.