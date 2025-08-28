Экономика

5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской области

Экономика 28.08.2025 15:19
Волгоградские аграрии выполнили поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны и досрочно собрали 5,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.  При этом уборочная страда в области еще продолжается. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил сегодня, 28 августа, в ходе рабочей поездки в компанию «Сады Придонья».

Глава региона поблагодарил аграриев за выполненную работу по решению задачи обеспечения  продовольственной безопасности страны, обозначенную Президентом. 

В настоящее время в регионе, помимо зерновых, собирают и другие культуры. Уже отправились в закрома и хранилища  81 тыс. тонн масличных, 121 тыс. тонн овощей, а также 17 тыс. тонн плодов. 

