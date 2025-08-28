Общество

Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента России

28.08.2025
Сегодня, 28 августа, губернатор Волгоградской области провел онлайн-прием граждан по поручению президента России. Как сообщили V102.RU в администрации региона, Андрей Бочаров вместе с прокурором области Денисом Костенко внимательно выслушали жителей региона. Вопросы были оперативно рассмотрены и решены.

Жительница Суровикино Алла Долгокирова в ходе своего обращения попросила отремонтировать детский сад «Звездочка», построенный еще в 1964 году. Андрей Бочаров поставил задачу начать ремонт этого дошкольного учреждения, которое посещают 130 малышей, в 2026 году. 


Елена Попова из Алексеевского района обратила внимание на необходимость капительного ремонта 17-и километрового участка автодороги регионального и муниципального значения «Панфилово – Алимов – Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» в границах от хутора Решетовского до хутора Солонцовского. Было отмечено, что в этом районе уже обновлены три участка дороги протяженностью 75 км. До 2027 года местной жительнице пообещали отремонтировать и тот участок, о котором она просила. Губернатор отметил, что в этой зоне также находится крупное перерабатывающее производство, поэтому транспортная инфраструктура здесь очень важна.

Житель Ленинска Олег Дурин обратился к Андрею Бочарову с просьбой оказать содействие в развитии адаптивных видов спорта и помочь с приобретением футбольных инвалидных электроколясок. Руководителем фонда социально-культурных инициатив сам занимается адаптивными видами спорта, в частности, ПОДА-футболом на электроколясках. Такая команда в Ленинске была сформирована в 2024 году и остро нуждается в собственном инвентаре, стоимость которого составляет около 2,8 млн рублей.


- Олег Александрович, даже не сомневайтесь. Для нас один из важнейших вопросов на сегодняшний день — это развитие адаптивных видов спорта. В рамках работы по созданию современной системы реабилитации и абилитации участников СВО, людей в сложной жизненной ситуации мы планируем создание мощного центра, который будет в том числе координировать развитие адаптивных видов спорта, в том числе и ПОДА-футбола, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что вопрос с электроколясками для команды из Ленинска будет решен до конца года.

Клавдия Пичугина предложила благоустроить во Фролово оживленный участок улицы 40 лет Октября — здесь находится ряд социально значимых объектов, в том числе и школа №4, где в настоящее время учатся правнуки Клавдии Ивановны, а она сама является председателем управляющего совета. 

- Большое вам спасибо за вашу личную позицию, вы — волонтер со стажем. Проект мы завершим в следующем году, - сказал фроловчанке губернатор. 

Часть улицы 40 лет Октября уже обновлена в 2023-2024 годах. В 2026-м здесь начнутся работы по замене покрытия пешеходных дорожек, обустройству освещения, парковочных карманов и озеленению.

Многодетная мама, супруга участника СВО Надежда Попова из Волжского обратилась к губернатору с просьбой распространить сеть семейных МФЦ и на город-спутник. В Волгограде таких центров уже шесть, первый из них открылся в конце 2022 года. Андрей Бочаров отметил важность распространения опыта семейных МФЦ и на другие города области — в Волжском такой центр должен появиться уже в следующем году.

