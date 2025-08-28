Общество

Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действий

28.08.2025 18:08
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 28 августа в ходе заседания сообщил о новом проекте, подразумевающем присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Минобороны с октября 2022 года до сентября 2023 года. 

– Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии, – цитирует Мишустина РИА Новости.  

Госдума, сообщил глава кабинета министров, приступит к рассмотрению законопроекта уже на следующей неделе. 

– Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью, – приводит информагентство слова главы российского правительства. 

