Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действий





Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 28 августа в ходе заседания сообщил о новом проекте, подразумевающем присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Минобороны с октября 2022 года до сентября 2023 года.

– Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии, – цитирует Мишустина РИА Новости.

Госдума, сообщил глава кабинета министров, приступит к рассмотрению законопроекта уже на следующей неделе.

– Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью, – приводит информагентство слова главы российского правительства.