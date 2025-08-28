Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне Волжского





В Волжском накануне произошло ЧП на территории промзоны. По информации очевидцев, во время строительства нового цеха погиб рабочий. Мужчина упал с высоты. На место были вызваны медики, однако, по словам свидетелей, от полученных травм рабочий сразу же скончался. Прибывшая скорая лишь констатировала смерть.

Отметим, факт гибели мужчины на производстве редакции подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время организована проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению на предприятии строительных правил и техники безопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»