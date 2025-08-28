«Бабулек жалко»: стариков в отдаленном хуторе Волгоградской области напугали отказом от них соцработников

Одинокие старики, проживающие в хуторе Шакин Кумылженского района Волгоградской области, которые выживали благодаря помощи соцработников, едва не оказались в опасной для их жизни ситуации. Как рассказали ИА «Высота 102» жители хутора, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102», на днях бабушкам сообщили, что к ним больше не будут ходить помощники.

– У нас таких одиноких пенсионеров в хуторе – человек двадцать. У кого-то родных совсем не осталось, а у кого-то они есть, но живут далеко. Помогали им соцработники. Женщины из соцслужбы приходили к ним два или три раза в неделю, убирались, мыли полы, покупали продукты. Некоторые бабульки вообще с трудом передвигаются, могут только за околицу выйти, посидеть на лавочке. Они даже до магазина дойти не могли. А тут такую новость им сообщили – мол, обслуживание прекращается, – поделились неравнодушные люди.

По словам хуторян, соцработники чуть ли не со слезами просили бабушек написать добровольно заявления, что они отказываются от обслуживания. Помощницы по хозяйству объясняли это тем, что организация, которая занимается соцподдержкой пенсионеров, испытывает финансовые трудности. И жаловались, что сами получают зарплату с задержками.

– Понятное дело, бабушки отказались писать такие заявления. Их понять можно – как им выживать? Мы с другими односельчанами решили, что их не бросим – будем помогать, как сможем. Просто обидно за них. Они всю жизнь проработали в колхозе, поднимали страну после войны. А теперь, что же, на них денег не хватает? – делятся хуторяне.

Как выяснилось, соцобслуживанием жителей хутора Шакин занимается автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Добрые сердца», расположенная в Михайловке. Помощь социально незащищенным гражданам осуществляется за счет субсидий, получаемых из бюджета. Руководитель Андрей Вязигин, с которым связался корреспондент «Высоты 102», поспешил успокоить, что ситуация уже благополучно разрешилась.

– Наших подопечных мы по-прежнему продолжим обслуживать. Произошло недоразумение, просто неправильно поняли информацию, – лаконично пояснил он.

В комитете социальной защиты Волгоградской области в ответе на редакционный запрос пояснили, что ситуация с АНО СОН «Добрые сердца» взята на контроль.

– В целях финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций все средства, предусмотренные в областном бюджете на предоставление субсидий, законтрактованы. При этом до конца текущего года ожидается выделение дополнительного финансирования для обеспечения затрат поставщиков социальных услуг, – пояснили в органе исполнительной власти.

– Сейчас решается вопрос о сохранении полного пакета социальных услуг для получателей организации. Подчеркнем, что при этом одиноко проживающие получатели социальных услуг будут продолжать получать помощь. Для жителей Волгоградской области предоставление социальных услуг не изменилось: помощь можно получить в государственных учреждениях и некоммерческих организациях во всех муниципалитетах, – добавили в облсоцзащиты.

