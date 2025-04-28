Пьяный водитель сбил дачницу и устроил погром на острове Зеленый

Происшествия 28.04.2025 09:53
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28.04.2025 09:53
В Волжском пьяный водитель сбил переходившую дорогу женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 27 апреля, в 18-40 ч. По информации полицейских, 53-летний водитель Ssang Yong, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №69по ул. Черничная, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 45-летнюю женщину. Она в этот момент пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
Пострадавшую доставили в ГКБ №1 Волжского. А в отношении водителя составлен административный протокол за нарушения ПДД, ведется проверка.
Между тем, по свидетельству очевидцев, иномарка не только покалечила женщину, но и устроила настоящий погром на трех дачных участках - проломила забор и разрушила хозпостройку.Видео Жесть Волжского t.me
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