Главу Иловли Ивана Геля могут арестовать после поездки в Москву





На судебном процессе по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля, состоявшимся накануне, было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому в связи с нарушением им подписки о невыезде. Как рассказал ИА «Высота 102» информированный источник, с ходатайством выступил представитель потерпевших. На судебном процессе по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля, состоявшимся накануне, было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому в связи с нарушением им подписки о невыезде. Как рассказал ИА «Высота 102» информированный источник, с ходатайством выступил представитель потерпевших.

- Оказалось, глава района 21 и 22 апреля находился в Москве, где он принимал участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». При этом он сам написал об этом в соцсетях. Это возмутило не только потерпевших, но и жителей Иловли. Мало того, что он нарушил запрет на выезд за пределы региона и даже не обратился с заявлением о том, чтобы ему разрешили эту поездку. Люди удивляются – как подсудимый чиновник, который обвиняется в серьезном преступлении, повлекшим гибель человека, вообще мог попасть в члены делегации? Кто утверждал эту делегацию, или специально это сделал, или, надеемся, по недосмотру? – делится собеседник информагентства. делится собеседник информагентства.

По словам источника, из-за того, что Иван Гель продолжает оставаться на посту главы района, некоторые свидетели на судебных заседаниях в присутствии чиновника и так постоянно «забывают» показания, которые давали на стадии следствия. А сам глава района, находясь в зале суда, позволяет себе реплики в сторону свидетелей, вроде «Петя, не бойся!». По словам источника, из-за того, что Иван Гель продолжает оставаться на посту главы района, некоторые свидетели на судебных заседаниях в присутствии чиновника и так постоянно «забывают» показания, которые давали на стадии следствия. А сам глава района, находясь в зале суда, позволяет себе реплики в сторону свидетелей, вроде «Петя, не бойся!».

- Фактически Иван Гель и так контролирует выступления свидетелей, многие из которых, кстати, являются его подчиненными. Как вы думаете, может быть, именно поэтому в присутствии начальника у них случается «амнезия» и они вынуждены подтверждать свои показания только после оглашения их свидетельств, которые они давали следователю? – рассуждает источник. – рассуждает источник.

Пока судья не принял решение по заявленному ходатайству. Его по просьбе прокуратуры планируется рассмотреть на следующем заседании суда. Пока судья не принял решение по заявленному ходатайству. Его по просьбе прокуратуры планируется рассмотреть на следующем заседании суда.

Между тем, накануне в суде были допрошены последние свидетели стороны обвинения. Между тем, накануне в суде были допрошены последние свидетели стороны обвинения.

Среди них была Антонина Ожегова, руководитель Иловлинского лесхоза. Она подтвердила, что Александр Переярин, действительно, принимал участие в тушении пожаров на территории района. При том, что добровольной пожарной дружины, зарегистрированной в установленном порядке, не было. Кроме того, вопрос оснащенности тех, кто тушит пожары, поднимался на совещаниях с главами сельских поселений с участием Ивана Геля. Однако этот вопрос решался плохо. Среди них была Антонина Ожегова, руководитель Иловлинского лесхоза. Она подтвердила, что Александр Переярин, действительно, принимал участие в тушении пожаров на территории района. При том, что добровольной пожарной дружины, зарегистрированной в установленном порядке, не было. Кроме того, вопрос оснащенности тех, кто тушит пожары, поднимался на совещаниях с главами сельских поселений с участием Ивана Геля. Однако этот вопрос решался плохо.

Свидетельница, кстати, имеющая профильное образование и периодически проходящая переподготовку по своей специальности, рассказала в суде, что у Александра Переярина не было шансов выжить в том страшном пожаре, так как он попал в смертельную огненную ловушку. Свидетельница, кстати, имеющая профильное образование и периодически проходящая переподготовку по своей специальности, рассказала в суде, что у Александра Переярина не было шансов выжить в том страшном пожаре, так как он попал в смертельную огненную ловушку.

- Эта местность представляет собой низменность с высокими соснами и растущими под ними ивами, - рассказал собеседник. – Тот пожар был верховым, он шел по макушкам сосен, а горящие ветки падали на ивы. И внизу был настоящий ад. Без соответствующего снаряжения, навыков Переярин оказался беззащитным перед огненной стихией. рассказал собеседник

Другой свидетель, сотрудник лесхоза, также подтвердил, что Александр Переярин был недоволен тем, что его заставляют принимать участие в тушении пожаров и выполнять несвойственные ему функции. В связи с чем он действительно искал другую работу. Другой свидетель, сотрудник лесхоза, также подтвердил, что Александр Переярин был недоволен тем, что его заставляют принимать участие в тушении пожаров и выполнять несвойственные ему функции. В связи с чем он действительно искал другую работу.

Между тем, на следующем судебном заседании начнут зачитывать письменные доказательства стороны обвинения. Между тем, на следующем судебном заседании начнут зачитывать письменные доказательства стороны обвинения.

Напомним, Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий которые привели к тяжким последствиям – гибели человека. Начальник ГУ и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин погиб в августе 2022 года, когда тушил ландшафтный пожар. При этом данная функция не входила в его должностные обязанности. Однако на суде выяснилось, что это была обычная практика в Иловлинском районе.

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