В Волгограде из-за технических проблем изменено движение четырех трамваев

Сегодня, 25 апреля, в Волгограде по техническим причинам временно изменены границы движения трамваев маршрутов №5, 7, 10, 12. Об этом сообщили в информационном ресурсе «Волгоградский трамвай», передает V102.RU.
Маршрут №5 временно осуществляет движение в границах остановок Радомская - Хорошева.
Маршрут №7 осуществляет движение в границах остановок КИМ - Хорошева.
Трамвай №10 двигается в границах остановок Детский центр - Хорошева.
Трамвай № 12 осуществляет движение в границах остановок 36 школа - Хорошева.