Введен запрет на продажу бензина волгоградцам до 16 лет





В Волгоградской области введен запрет на продажу горюче-смазочных материалов лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу обладмина, запрет начинает действовать с 25 апреля.

В соответствии с решением регионального оперативного штаба в Волгоградской области запрещается продажа не достигшим 16-летнего возраста подросткам бензина, мазута, керосина и других материалов, которые могут поддерживать горение после воспламенения.

Исключением стало лишь печное бытовое топливо, топливная древесина, уголь и торф.