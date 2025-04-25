Подрядчик незаконно «утилизировал» бракованные плиты для мемориала





Жители поселка Ангарский в Дзержинском районе Волгограда на свалке обнаружили фрагменты табличек с именами советских солдат, изготовленные ранее подрядной компанией для мемориала в Октябрьском районе Волгоградской области. Находку горожане сняли на видео и выложили в Сети, чем вызвали живые обсуждения в обществе. Но, как заверили в администрации района, найденные плиты – ничто иное как производственный брак, который, судя по всему, подрядчик решил утилизировать незаконно.

Ситуацию прокомментировал лично глава Октябрьского района Андрей Клыков. По его словам, найденные в Дзержинском районе Волгограда плиты с именами солдат Великой Отечественной войны никогда не размещались на воинском мемориале в Октябрьском районе.

– Данные плиты действительно были изготовлены во время реконструкции объекта в 2022 году, однако из-за выявленных дефектов не были приняты заказчиком и должны были быть утилизированы в соответствии с предъявляемыми к таким объектам требованиями. Взамен подрядчиком была изготовлена новая облицовка уже без брака, именно эти плиты сейчас установлены на мемориальном комплексе. На сегодняшний день, мемориал полностью отреставрирован и принимает посетителей, – сообщил глава района.





По словам Клыкова, ООО «Ренессанс», выполнявшее работы на мемориале в поселке Октябрьском, пришлось менять плиты из-за их плохого качества. В частности, при проверке были обнаружены многочисленные сколы.

– Каким образом эти бракованные таблички оказались в Дзержинском районе Волгограда, мы не знаем. По этому поводу мы уже обратились в прокуратуру, – сообщил Андрей Клыков.

В подтверждение своих слов чиновник опубликовал актуальные фото, на которых запечатлен тот самый мемориал. Судя по кадрам, сделанным сегодня, на тумбах присутствуют все таблички с именами советских солдат, память которых трепетно чтят жители Октябрьского района.

Фото: администрация Октябрьского района