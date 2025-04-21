В конюшне под Волгоградом умер второй отравленный конь

Расследования 21.04.2025 15:10
0
21.04.2025 15:10
Коня Лавра, которого отравили 12 апреля, не стало сегодня, 21 апреля. Печальную новость сообщили в «Конном клубе у озера», передает ИА «Высота 102».
Напомним, неизвестный проник на территорию конного клуба в Волжском и сделал инжекции неустановленным веществом двум лошадям.
По словам сотрудницы клуба, сигнал тревоги пришел на ее мобильный телефон примерно в 23:56 ч. 12 апреля. Подъехав к клубу, женщина увидела неизвестного мужчину, который выбежал с территории и скрылся в неизвестном направлении. В панике сотрудники конюшни пытались спасти животных, однако жеребец Султан скончался. Второй конь выжил, но получил тяжелое отравление.
Коня Лавра спасали всем миром. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. В клубе обратились к неравнодушным людям за помощью.
Конь Лавр две недели боролся за свою жизнь.
- Каждый день думаем, что вот сегодня кризис, дальше будет легче. Что имеем на сегодня: пены с носа нет, утром со рта выходила слизь, потом прошло, на данный момент ни пены, ни слизи нет. Есть кашель, тяжёлое, шумное, частое дыхание, температуры нет. Стоим на кислороде с пульмикортом. Дальнейшие прогнозы никто не даёт, - отчитывались сотрудники клуба.
Однако сегодня Лавра не стало. Полиция проводит проверку по факту происшествия в конном клубе.
Фото «Конный клуб у озера» t.me
ФСБ задержала волгоградца, «сливавшего» участников СВО и готовившего захват мэрии21.04.2025 13:09
Расследования 21.04.2025 13:09
Бастрыкин поручил проверить гибель дальнобойщика в Волгоградской области21.04.2025 12:32
Расследования 21.04.2025 12:32
«Гнали и снимали на телефон»: появилось видео из салона авто, разбившегося с подростками в Волгограде20.04.2025 22:40
Расследования 20.04.2025 22:40
В Волгограде задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя20.04.2025 09:54
Расследования 20.04.2025 09:54
«У водителя был день рождения»: в разорванной в ДТП Ладе Приоре были подростки19.04.2025 21:11
Расследования 19.04.2025 21:11
В Волгоградской области ревнивец забил женщину поленом19.04.2025 13:43
Расследования 19.04.2025 13:43
Бастрыкин заступился за покусанного собаками 8-летнего волгоградца18.04.2025 19:40
Расследования 18.04.2025 19:40
Под Волгоградом бухгалтера КПК «Доверие» осудили на 5,5 лет за хищение более 4,5 млн18.04.2025 15:58
Расследования 18.04.2025 15:58
Сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» заочно приговорили к 8 годам колонии18.04.2025 14:48
Расследования 18.04.2025 14:48
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом18.04.2025 11:43
Расследования 18.04.2025 11:43
В Волгограде проверят обстоятельства смерти 16-летнего футболиста после жалоб его матери в СКР18.04.2025 11:40
Расследования 18.04.2025 11:40
В Волгограде заключили под стражу избившего посетителя шашлычной бородача17.04.2025 17:28
Расследования 17.04.2025 17:28
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в Волгограде17.04.2025 14:58
Расследования 17.04.2025 14:58
В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажистками17.04.2025 13:41
Расследования 17.04.2025 13:41
Прокурор может стать свидетелем защиты в деле Ивана Геля16.04.2025 17:35
Расследования 16.04.2025 17:35