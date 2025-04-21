Расследования

В конюшне под Волгоградом умер второй отравленный конь

Расследования 21.04.2025 15:10
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21.04.2025 15:10


Коня Лавра, которого отравили  12 апреля, не стало сегодня, 21 апреля. Печальную новость сообщили в «Конном клубе у озера», передает ИА «Высота 102». 
Напомним, неизвестный проник на территорию конного клуба в Волжском и сделал инжекции неустановленным веществом двум лошадям. 
По словам сотрудницы клуба, сигнал тревоги пришел на ее мобильный телефон примерно в 23:56 ч. 12 апреля. Подъехав к клубу, женщина увидела неизвестного мужчину, который выбежал с территории и скрылся в неизвестном направлении. В панике сотрудники конюшни пытались спасти животных, однако жеребец Султан скончался. Второй конь выжил, но получил тяжелое отравление. 
Коня Лавра спасали всем миром. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. В клубе обратились к неравнодушным людям за помощью. 
Конь Лавр две недели боролся за свою жизнь. 
- Каждый день думаем, что вот сегодня кризис, дальше будет легче. Что имеем на сегодня: пены с носа нет, утром со рта выходила слизь, потом прошло, на данный момент ни пены, ни слизи нет. Есть кашель, тяжёлое, шумное, частое дыхание, температуры нет. Стоим на кислороде с пульмикортом. Дальнейшие прогнозы никто не даёт, - отчитывались сотрудники клуба.
Однако сегодня Лавра не стало. Полиция проводит проверку по факту происшествия в конном клубе. 
Фото «Конный клуб у озера» t.me

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