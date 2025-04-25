В музее-панораме «Сталинградская битва» вводят новые меры из-за ажиотажа на майские

Общество 25.04.2025 12:32
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25.04.2025 12:32
В музее-панораме «Сталинградская битва» предупредили о новых ограничениях в период с 1 по 11 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, в связи с высокой посещаемостью возможны ограничения на вход в музей, а также на смотровую площадку панорамы.
Ранее здесь предупредили, что 28 и 29 апреля в связи с проведением в Волгограде международного форума союзного государства «Великое наследие – общее будущее!» также будет ограничен вход посетителей.
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