



В Волгоградской области по просьбе командиров воинских частей были закуплены антидроновые ружья, автомобильные и портативные радиостанции, оптика и аудиооборудование. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, спецгруз уже сформирован и отправлен в части Волгоградского гарнизона.

Также регионом были закуплены фонари различной мощности, медицинские аптечки, дизельные генераторы и другое оборудование. Все снаряжение приобретено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Напомним, ранее от Волгоградской области были переданы 20 автомобилей «УАЗ Пикап».

Фото: администрация Волгоградской области