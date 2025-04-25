



Волонтерам из Волгограда не удалось спасти орлана-белохвоста с переломом ребер и позвоночника. Об этом сообщила директор центра «Птичий остров» Алина Ерина, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, птицу привезли из села Черный Яр Астраханской области. Несмотря на серьезные травмы, волонтеры надеялись спасти птицу и занимались ее лечением. Специально для орлана волонтеры даже соорудили гамак, который должен был помочь в реабилитации птицы.

- У Цветочка вчера в ночь началась тяжелейшая одышка, лапы резко похолодели. Вызвали ветврача, страшные слова: полиорганная недостаточность. Начали отказывать ЖКТ и дыхательная система. Было принято самое страшное для меня решение – отпустить. Это наш первый погибший орлан, - поделилась печальной вестью директор.

Фото: Птичий остров / vk.com