Дальнобойщик погиб в жутком лобовом ДТП с фурами под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции и следователи отдела полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух большегрузов, в результате которого один из дальнобойщиков погиб до приезда скорой.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, лобовое столкновение фур произошло сегодня, 25 апреля, на 610-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

– По предварительной информации, в 16.10 произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Volvo. Водитель автомобиля Scania от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится доследственная проверка, – прокомментировали ДТП в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам с места столкнования, оба грузовых автомобиля получили сильнейшие повреждения. Кабины грузовиков в буквальном смысле разорвало на части.