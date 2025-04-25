Под Волгоградом приставы избавили женщину от сына-дебошира

Общество 25.04.2025 21:11
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25.04.2025 21:11
Сотрудники Среднеахтубинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области помогли местной жительнице выселить из дома сына-дебошира. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина жил со своей матерью, при этом пил, поднимал руку на женщину и не оплачивал расходы на коммуналку.
Женщина обратилась в суд с просьбой признать сына утратившим право пользования жилым помещение. После решения суда, вставшего на сторону женщины, ее сына сняли с регистрационного учета, однако добровольно выселяться из дома он не хотел. Он по-прежнему продолжал жить с матерью и издеваться над ней.
За не исполнение решения суда недобросовестный сын был оштрафован и ему назначили новый срок для добровольного выселения.
Только после этого он покинул отчий дом, где плохо себя вел, и уехал в другой регион. А у его мамы началась спокойная жизнь.
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