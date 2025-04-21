Расследования

ФСБ задержала волгоградца, «сливавшего» участников СВО и готовившего захват мэрии

Расследования 21.04.2025 13:09
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21.04.2025 13:09


В Волгограде 34-летний местный житель планировал захват администрации города. Об этом стало известно 21 апреля из сообщения УФСБ России по Волгоградской области. По данным пресс-службы управления, накануне мужчина был задержан оперативными сотрудниками главка. Силовики подозревают волгоградца в сотрудничестве с украинскими террористами. 




По уточненным сведениям УФСБ России по Волгоградской области, задержание мужчины состоялось при поддержке коллег из регионального УФСИН.

Установлено, что ранее осужденный фигурант инициативно установил контакт и поддерживал отношения с членами признанных террористическими на территории РФ организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины, для оказания им помощи. Он передавал информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО. Кроме того, он планировал получить от кураторов из Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ, – сообщили в пресс-службе управления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России – сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

В настоящее время следователи УФСБ продолжают сбор доказательств вины задержанного. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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