ЦБ вновь оставил ключевую ставку на уровне 21%





25 апреля в Москве состоялось заседание совета директоров Банка России. Как сообщает V102.RU, регулятор подвёл промежуточные итоги денежно-кредитной политики и её влияния на экономику. По итогу обсуждений орган принял решение снова сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

- Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста, - сообщается в официальном сообщении Центробанка.

Регулятор подчеркивает, что в рамках данного сценария предполагается сохранение ключевой ставки в 2025 году на уровне 19,5–21,5% и 13,0–14,0% годовых в 2026 году. Планируется, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году и вернется к 4,0% уже в 2026 году.