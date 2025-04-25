В Камышине две недели безуспешно ищут пропавшую пенсионерку с красным перстнем





В городе Камышине Волгоградской области волонтеры уже третью неделю разыскивают пропавшую 79-летнюю Раису Николаевну Бутяеву. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», женщина ушла из дома в неизвестном направлении еще 10 апреля.





Приметы пенсионерки: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы седые

Особые приметы: на руке должен быть красный перстень.

В день пропажи на Раисе Николаевне было черное пальто, того же цвета штаны, сине-голубой халат, коричневая шапка и черные сапоги.

Волонтеры не исключают, что женщина может страдать дезориентацией в прастранстве.

Фото: Оберег / t.me