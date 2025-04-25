Общество 25.04.2025 16:15
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25.04.2025 16:15
Хельви Латту и Павел Андреев удостоены звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Постановления об этом приняты сегодня, 25 апреля, Волгоградской областной думой. С инициативой отметить высшей наградой региона заслуженных жителей выступил губернатор, герой России Андрей Бочаров, передает V102.RU.
Хельви Николаевна Латту является почетным гражданином города-героя Волгограда, председателем и бессменным лидером Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда», ветераном труда. Она многое сделала для укрепления сотрудничества ветеранских организаций Волгоградской области и Санкт-Петербурга, развития партнерских связей между двумя регионами в деле сохранения исторической правды, патриотического воспитания молодежи.
Павел Алексеевич Андреев – ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, ветеран труда, почетный гражданин города Камышина. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Многие годы он добросовестно трудился на благо малой родины и после выхода на пенсию продолжал участвовать в жизни города. Отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации за активную общественную деятельность, большой личный вклад в патриотическую работу с молодежью. Несмотря на возраст, Павел Алексеевич принимает участие в значимых мероприятиях районного и регионального уровней.
Напомним, звание «Почетный гражданин Волгоградской области» присваивается в целях признания выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие региона, сохранение и приумножение его исторического наследия. В настоящее время звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоены 44 человека.
Фото Волгоградской облдумы
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