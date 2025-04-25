В Волгоградской области снова тушат крупный пожар в урюпинской Крепи





В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 25 апреля, произошло повторное возгорание в Крепи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

О возгорании сообщили в администрации Урюпинска в социальных сетях. Здесь же уточняют, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.

В главке МЧС, в свою очередь, сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15.49 на пульт диспетчера. К 16.00 пожарным удалось локализовать горение.

– Горит трава на площади 500 квадратных метров. Пожарные расчеты 23-й ПСЧ локализовали горение в 16:00. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, – сообщили журналистам в ведомстве.

Напомним, что Крепь – заболоченное место в черте Урюпинска – загорелась накануне, 24 апреля. Пожарным расчетам потребовалось несколько часов, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара также составила накануне 500 квадратных метров.

Фото: администрация Урюпинска