Происшествия

В Волгоградской области снова тушат крупный пожар в урюпинской Крепи

Происшествия 25.04.2025 17:38
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25.04.2025 17:38


В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 25 апреля, произошло повторное возгорание в Крепи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 500 квадратных метров. 

О возгорании сообщили в администрации Урюпинска в социальных сетях. Здесь же уточняют, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.   

В главке МЧС, в свою очередь, сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15.49 на пульт диспетчера. К 16.00 пожарным удалось локализовать горение. 

– Горит трава на площади 500 квадратных метров. Пожарные расчеты 23-й ПСЧ локализовали горение в 16:00. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, – сообщили журналистам в ведомстве.

Напомним, что Крепь – заболоченное место в черте Урюпинска –  загорелась накануне, 24 апреля. Пожарным расчетам потребовалось несколько часов, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара также составила накануне 500 квадратных метров. 

Фото: администрация Урюпинска 

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